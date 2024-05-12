Пожар уничтожил ТЦ в Варшаве

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Пожар уничтожил огромный торговый центр в Варшаве, жителям рекомендуют не открывать окна и не приближаться к месту происшествия, сообщает SHOT.

В ТЦ располагалось около 1,5 тыс. магазинов, он загорелся ночью. По данным местных СМИ, очевидцы не сразу сообщили о ЧП в экстренные службы и просто смотрели, как горит здание.

Также в комплексе не сработала система пожарной безопасности, поэтому огонь распространился очень быстро.

Когда на место ЧП приехали экстренные службы, он уже весь полыхал. Охрана успела выйти из здания, пострадавших нет.

На данный момент пожар локализовали, его причины не называют.