Польша не стала передавать ФРГ подозреваемого во взрывах на «Северных потоках»

Варшава отказалась передавать немецким властям украинца, задержанного по подозрению в теракте на «Северных потоках». Мужчина получил убежище в Польше, сообщает РЕН ТВ .

Глава польских спецслужб открыто заявил, что украинец действовал в интересах республики. Варшава не собирается передавать его Германии, где мужчину объявили причастным к этому преступлению.

«В интересах Польши было повредить или уничтожить элемент военной машины Российской Федерации, и это произошло», — заявил шеф Бюро нацбезопасности Польши Славомир Ценкевич.

Он также отметил, что в подготовке к взрывам участвовали спецслужбы других стран, причем не только Украины. Он косвенно подтвердил версию, что диверсию могли осуществить по приказу экс-президента США Джо Байдена.

46-летнего украинца Владимира задержали 30 сентября возле Варшавы, затем его арестовали. Германия подозревает мужчину в участии в подрыве «Северных потоков». Его должны были перевезти в ФРГ. Ранее в Польше предложили устроить побег задержанному.

