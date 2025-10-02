В Польше предложили устроить побег задержанному по делу о «Северных потоков»

Депутат Европарламента от польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский заявил, что украинцу Владимиру Журавлеву, задержанному по делу о подрыве «Северных потоков», нужно устроить побег, сообщает ТАСС .

В эфире радиостанции RMF FM у Бохеньского спросили, стоит ли организовать побег Журавлеву. Депутат заявил, что «такие дела решаются именно так».

«Если мы говорим об интересах государства, Польша не должна ни выдавать его, ни преследовать», — считает польский депутат.

46-летнего Журавлева задержали 30 сентября недалеко от Варшавы. Основанием стал европейский ордер на арест. Германия подозревает украинца в участии в подрыве «Северных потоков». Ему грозит 15 лет колонии.

1 октября Журавлева арестовали в Варшаве, а теперь Польша ждет от Германии материалы дела. Затем польская сторона в течение 100 дней должна принять решение об экстрадиции украинца. Всего ФРГ выдала ордеры на арест 6 граждан Украины, проходящих по делу о подрыве «Северных потоков».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.