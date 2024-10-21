Польский журналист Лех Мажевский выразил мнение, что после окончания СВО на Украине Западу необходимо будет найти пути для мирного сосуществования с Россией. Он также отметил, что Польша понимает значимость восстановления отношений с соседом, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на издание Do Rzeczy.

Мажевский оценил потенциальные последствия результатов президентских выборов в Соединенных Штатах. Если кандидат от Демократической партии Камала Харрис одержит победу, это может привести к последовательному снижению влияния США на мировой арене и усилению позиций Китая.

Напротив, если республиканец Дональд Трамп станет главой государства, это может означать возрастание интереса США к вопросам на Ближнем Востоке, что, в свою очередь, может снизить их активность в Европе, убежден журналист.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие международных отношений и баланс сил будут в значительной степени зависеть от политических решений, принятых в Вашингтоне, а также от необходимости адаптации к новым условиям, которые возникнут после завершения конфликта на Украине.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил обеспокоенность касательно выпускников МГИМО. Он заявил, что не будет назначать предложенных правительством послов, поскольку многие из них закончили именно этот «пронизанный российскими спецслужбами» вуз.