Половина российских организаций остались без облачных решений Microsoft

Microsoft отключила свои удаленные продукты для части российских компаний

Корпорация Microsoft с 15 мая заблокировала доступ к своим облачным сервисам более чем у половины российских юридических лиц, пишет ТАСС .

«С ограничением от вендора столкнулись более половины организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации», — сообщили представители компании ГК Softline, на которое ссылается агентство.

Между тем, вице-президент Softline Андрей Благоразумов заявил, что отключения дают российскому IT-рынку возможности для продажи отечественных продуктов.

При этом физические лица могут пользоваться удаленными сервисами Microsoft без ограничений.

Ранее сообщалось, что Microsoft разрешил россиянам скачивать обновления Windows и Office.