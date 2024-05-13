«Известия»: Microsoft разблокировала для россиян обновления Windows и Office

Американский IT-гигант Microsoft разблокировал обновления Windows и Office для россиян, пишут «Известия» , ссылаясь на ассоциацию разработчиков программного обеспечения «Руссофт».

Президент ассоциации Владимир Макаров пояснил, что российский рынок очень важен для корпорации, поэтому она ищет всевозможные лазейки, чтобы остаться на нем.

«Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО», — сообщил он.

Также источник газеты в крупном IT-дистрибьюторе подтвердил, что коммерческие компании продолжают использовать Office и менять его не собираются.

Ранее также стало известно, что Microsoft продолжает продлевать лицензии своим корпоративным клиентам в РФ даже после решения заблокировать свои облачные сервисы.