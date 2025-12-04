«По сути, это публичное сожжение всех мостов к договорнякам 2022–2024 годов… Теперь в российском официальном дискурсе остался только один приемлемый финал: полный контроль над ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Все остальное объявлено исторически несправедливым и подлежащим исправлению силой», — отметил эксперт.

В свою очередь, военный аналитик Владимир Попов предполагает, что во время закрытых встреч в Кремле спецпредставитель президента США Стив Уиткофф мог столкнуться с жестким требованием: Россия обязана завершить целевые задачи СВО и полностью освободить Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также определенные территории Запорожской и Харьковской областей. По его мнению, вопросы, касающиеся Харьковской, Николаевской и Одесской областей, также могли обсуждаться.

Ранее в интервью India Today Владимир Путин заявил, что у России есть планы «в любом случае достигнуть освобождения Донбасса и Новороссии». Военные эксперты заметили, что исторически к ним может относиться и Одесса.

