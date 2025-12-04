Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию

Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. Это произойдет либо военным, либо другим путем, сообщает ТАСС .

«Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — заявил российский лидер в интервью телеканалу India Today.

Ранее Путин рассказал, что на встрече с американской делегацией в Кремле подробно разбирался каждый пункт мирного плана по Украине, и не со всеми из них страна была согласна. Он добавил, что до встречи с американцами в РФ не видели новых инициатив по украинскому конфликту.

19 декабря состоится совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина. Вопросы начнут принимать 4 декабря с 15 часов по Москве, их можно направить вплоть до окончания программы 19 декабря.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.