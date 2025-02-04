Полянский: Россия планирует созвать встречу по Украине
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Москва намерена запросить заседание Совбеза ООН по конфликту на Украине в ближайшее время, заявил первый зампостпреда России при Всемирной организации Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.
По его словам, Россия хочет обсудить украинский кризис на встрече. Само заседание планируется созвать в середине февраля.
Полянский добавил, что Россия и США не устраивали переговоры по урегулированию конфликта на Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Ранее Полянский предложил изучить инициативы президента США Дональда Трампа по Украине. При этом он призвал учесть позицию Москвы по устранению истинных причин украинского кризиса.