Полянский предложил изучить предложения Трампа по Украине

Американский президент Дональд Трамп может остановить помощь США Киеву, его предложение по остановке украинского конфликта требует оценки, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, пишет газета «Известия» .

Москве необходимо изучить условия предложения президента США Дональда Трампа, но с учетом позиции Москвы по устранению коренных причин украинского кризиса, цитирует дипломата агентство Reuters.

«Он не несет ответственности за то, что США делали на Украине с 2014 года, превращая ее в „анти-Россию“ и готовя к конфликту с нами, но в его власти остановить эту вредоносную политику», — отметил Полянский.

Ранее Трамп предложил России остановить кризис, в противном случае, США могут ввести новые санкции против Москвы. Американский лидер также заявил, что любит президента России Владимира Путина и российский народ, но для окончания противостояния требуется «сделка».