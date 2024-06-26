Политолог: Запад фактически подтвердил усталость от Украины и ее капризов

Саммит в Швейцарии подтвердил усталость Запада от Украины и ее капризов, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

Выделяемые денежные средства все больше становятся предметом коррупционных скандалов. Действия ВСУ на поле боя неоднократно становились поводом для насмешек, в том числе в адрес американской военной техники.

«Возможно, заявления Зеленского о мирных инициативах — переломный момент на дипломатическом поле. Эти слова равны признанию беспомощности перед натиском Вооруженных сил РФ и попытке сгладить угол потенциальной капитуляции. Думаю, на саммите в Швейцарии, где американская делегация назвала происходящее „кучкой навоза“, киевскому руководству стало очевидно, что они остаются в одиночестве без западных хозяев», — сказал политолог.

Зеленский, который издал указ о запрете мирных переговоров в любых формах с Россией, а также несколько месяцев назад заявлял о решимости вернуть Крым, спешно пытается покинуть борт корабля.

«Уже скоро мы можем ожидать новые заявления офиса Зеленского и новые поворотные события, когда Зеленского попросят освободить президентское кресло», — добавил эксперт.