Политолог заявила о росте временных компромиссов в ЕС из-за давления США

Политолог Дарья Кривешко заявила, что Евросоюз все чаще вынужден идти на временные компромиссы из-за усиливающегося давления со стороны США, что ставит под угрозу экономическую самостоятельность ключевых стран ЕС, сообщает RuNews24.ru .

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко отметила, что формальных планов выхода Франции и Германии из Евросоюза нет, однако в европейских кругах обсуждаются альтернативные сценарии развития. По ее словам, давление Вашингтона, выражающееся в ультиматумах и тарифах, стало серьезным испытанием для ЕС.

«Жесткое давление Вашингтона, облеченное в язык ультиматумов и тарифов, подействовало на Евросоюз как холодный душ. Ситуация, где союзникам диктуют условие „подчиняйся или будешь наказан“, не имеет ничего общего с подлинным партнерством. Именно здесь начинается главное — не разговор о выходе из ЕС, а разговор о суверенитете. Германия с Францией уже его начали», — пояснила Кривешко.

Эксперт подчеркнула, что ответные меры ЕС, обсуждение инструментов против принуждения и экстренные совещания послов свидетельствуют о неспособности союза защитить свои ключевые экономики от внешнего давления. В Берлине и Париже это осознают особенно остро, поскольку именно эти страны несут наибольшие издержки от кризисов в ЕС.

Кривешко добавила, что лидеры ЕС избегают прямых заявлений о выходе, но активно ищут альтернативные пути, усиливают национальные экономические инструменты и пересматривают отношения с США. По ее мнению, Евросоюз постепенно превращается в зону временных компромиссов, а не долгосрочного единства. Если давление США сохранится, Германия и Франция будут вынуждены выбирать между реформированием союза и подготовкой к жизни вне его рамок.

