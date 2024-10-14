Политолог: Украина не может диктовать Джареду Лето, где ему выступать

Осуждение американского музыканта и актера Джареда Лето со стороны МИД Украины за его желание выступить в России выглядит как попытка перенести культурное событие в разряд политических. Об этом РИАМО сообщил член экспертного клуба «Дигория», директор филиала российского общества «Знание» в Новосибирской области, зампред комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области Даниил Баранов.

Ранее солист группы 30 Seconds To Mars заявил на концерте в Белграде, что скучает по слушателям из России и однажды обязательно приедет с концертами в Москву и Петербург. Со слов представителей МИД Украины, высказывания Лето о желании выступить в России «оскорбляют украинцев».

«Всем известно, что спорт и творчество должны быть вне политики. Где и когда выступать артисту — его личная позиция и мнение. Такие действия Незалежной выглядят как совершенно варварская цензура: украинская буквально диктует артистам, где им можно выступать, а где нельзя», — сказал Баранов.

По его словам, Киев смертельно боится, что кто-то может не разделять его точку зрения и желать выступать в России, показывая отсутствие «изоляции» РФ на мировой арене.

По мнению эксперта, настоящее творчество должно объединять, а не разделять. Чем больше кто-то пытается запретить культуру, тем она становится уникальнее и красочнее.

«Россия всегда была открыта для международного сотрудничества, в том числе в области искусства и культуры. Что можно сказать точно, так это то, что Джаред Лето и артисты с подобной ему позицией смогут отбросить политические предубеждения и оценить теплоту и приветливость российской публики», — добавил политолог.