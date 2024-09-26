Политолог указал на главное новшество измененной ядерной доктрины РФ

В нынешней ситуации заявление и формулировка новой ядерной доктрины России отражают подход: как только мы узнаем о возможности нанесения первого удара, мы реагируем и наносим его раньше, сообщил РИАМО политолог Евгений Михайлов.

Президент России Владимир Путин 25 сентября предупредил, что РФ может нанести ядерный удар при массированном старте средств воздушно-космического нападения, включая ракеты и беспилотники противника. Российский президент отметил, что решения будут приняты на основе новых угроз.

«Важно понимать, что президент Путин неоднократно говорил: если намечается драка, то нужно бить первым. И в нынешней ситуации заявление и формулировка новой ядерной доктрины отражают этот подход: как только мы узнаем о возможности нанесения первого удара, мы реагируем и наносим его раньше. Это главное новшество», — сказал Михайлов.

По его оценке, раньше подобного положения не было: ответ следовал только в случае уже нанесенного удара, когда, условно говоря, мы видим летящие ракеты и отвечаем.

«Сейчас же, как я понимаю, речь идет о том, что, если будет даже подозрение о готовности нанести удар, Россия нанесет его первой. Вот это и есть ключевое изменение доктрины. Также было заявление Путина о том, что в случае нападения на Россию неядерной державой, поддержанной ядерной, и если будет нанесен серьезный ущерб национальным интересам страны, последует достойный ответ. Раньше подобной формулировки не было. Украинский конфликт, скажем так, дополнил эту картину», — отметил политолог.

Михайлов добавил, что на самом деле изменение ядерной доктрины Российской Федерации назрело уже давно, потому что все документы о ядерном сдерживании, которые были ранее приняты в международном праве и заявлены Россией, уже устарели на фоне современных мировых угроз.

«Сейчас фактически идет передел мироустройства. Россия ведет профессиональную войну с Западом, и Запад применяет различные методы давления, пытаясь спровоцировать ее на те или иные меры реагирования», — пояснил он.