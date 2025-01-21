Политолог Сипров: вероятнее всего, администрация Трампа прекратит «кормить» Украину

«Особенно учитывая, что явной пользы от этого проекта для США нет, а политические дивиденды в основном получает другой западный игрок — Великобритания, которая взяла под свой патронаж управление Киевом», — сказал Сипров.

Он пояснил, что Украина — это фактически государство-банкрот с огромным государственным долгом. Она уже получила значительные объемы помощи, и большая ее часть пришлась именно на Соединенные Штаты. По самым скромным подсчетам, с начала специальной военной операции это порядка 250 млрд долларов.

«В Европе сейчас царит ситуация неопределенности. Это связано как с внутриевропейскими процессами, такими как политический кризис во Франции и Германии, так и со сменой администрации в Вашингтоне. По мере того, как будет становиться яснее, в каком направлении „дует ветер“ из США, европейцы будут подстраивать свои действия под это направление», — считает политолог.

По оценке Сипрова, вполне возможно, что, ориентируясь на решения старшего партнера по НАТО, они также приостановят потоки военной помощи Украине. Однако Европа не едина. Помимо Вашингтона, у военного конфликта есть еще один выгодоприобретатель — Лондон. Именно от позиции Великобритании в значительной степени зависит, как поведут себя страны континентальной Европы.

«Сами британцы вряд ли смогут оказать Украине достаточную военную помощь, но смогут ли они надавить на своих европейских партнеров и заставить их взять на себя основную долю поддержки Киева — это вопрос. Если это не получится, Лондону, скорее всего, придется в одиночку продолжать поддерживать киевский режим», — отметил эксперт.

Он резюмировал, что, таким образом, слова экс-премьер-министр Британии Бориса Джонсона, сказанные в момент, когда он торпедировал стамбульские соглашения и предложил «еще повоевать», будут проверены на прочность. Страна либо должна будет подкрепить свои заявления реальной военной и финансовой поддержкой Киева, либо оставить этот проект на произвол судьбы.