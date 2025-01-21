Политолог Сипров: вероятнее всего, администрация Трампа прекратит «кормить» Украину
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С высокой вероятностью можно предположить, что новая администрация США прекратит «кормить» киевский режим, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
«Особенно учитывая, что явной пользы от этого проекта для США нет, а политические дивиденды в основном получает другой западный игрок — Великобритания, которая взяла под свой патронаж управление Киевом», — сказал Сипров.
Он пояснил, что Украина — это фактически государство-банкрот с огромным государственным долгом. Она уже получила значительные объемы помощи, и большая ее часть пришлась именно на Соединенные Штаты. По самым скромным подсчетам, с начала специальной военной операции это порядка 250 млрд долларов.
«В Европе сейчас царит ситуация неопределенности. Это связано как с внутриевропейскими процессами, такими как политический кризис во Франции и Германии, так и со сменой администрации в Вашингтоне. По мере того, как будет становиться яснее, в каком направлении „дует ветер“ из США, европейцы будут подстраивать свои действия под это направление», — считает политолог.
По оценке Сипрова, вполне возможно, что, ориентируясь на решения старшего партнера по НАТО, они также приостановят потоки военной помощи Украине. Однако Европа не едина. Помимо Вашингтона, у военного конфликта есть еще один выгодоприобретатель — Лондон. Именно от позиции Великобритании в значительной степени зависит, как поведут себя страны континентальной Европы.
«Сами британцы вряд ли смогут оказать Украине достаточную военную помощь, но смогут ли они надавить на своих европейских партнеров и заставить их взять на себя основную долю поддержки Киева — это вопрос. Если это не получится, Лондону, скорее всего, придется в одиночку продолжать поддерживать киевский режим», — отметил эксперт.
Он резюмировал, что, таким образом, слова экс-премьер-министр Британии Бориса Джонсона, сказанные в момент, когда он торпедировал стамбульские соглашения и предложил «еще повоевать», будут проверены на прочность. Страна либо должна будет подкрепить свои заявления реальной военной и финансовой поддержкой Киева, либо оставить этот проект на произвол судьбы.