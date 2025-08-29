Политолог Сипров: конфликт на Украине завершится капитуляцией ВСУ

Военные действия на Украине будут продолжаться, поскольку мирные инициативы России блокируются Западной Европой, тогда как США уже ищут выход из конфликта, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Вероятнее всего, вооружённый конфликт на Украине продолжится и закончится вынужденной капитуляцией вооружённых сил Украины. Все мирные инициативы, которые исходили со стороны Российской Федерации начиная с 2022 года — от первой попытки заключить соглашение в Стамбуле и до последних дней — неизменно натыкаются на противодействие наиболее антироссийски настроенных политических кругов Западной Европы», — сказал Сипров.

Он добавил, что при этом позиция европейских стран зачастую идёт вразрез даже с инициативами нынешней администрации Вашингтона.

«Долгое время США были главным спонсором конфликта, но сегодня очевидно: им уже не по силам тащить этот „чемодан без ручки“, и Америка ищет выход из участия. Европейцев же это обстоятельство не смущает. Это свидетельствует о политической линии западноевропейских стран — прежде всего Великобритании и лидеров Евросоюза, Франции и Германии», — отметил политолог.

Сипров указал на то, что эти страны не намерены корректировать свои планы по нанесению России военно-политического поражения в гибридной войне, частью которой является украинский конфликт, поэтому он продолжится.