Политолог Селезнев: европейцам надоел политический курс ЕС

«Был вопрос: „А чего же они (власти ЕС — ред.) так боятся?“ А потому что уже настолько сильны протестные настроения обычных европейских граждан, которые хотят жить в мире и согласии, а фермеры хотят получать свои субсидии, а не отправлять эти деньги на производство оружия и милитаризации», — поделился мнением Селезнев.

В пример внутреннего противодействия упомянутым выше процессам Селезнев привел политическую партию «Альтернатива для Германии». Он отметил, что в признании АДГ правоэкстремистской организацией аргументы максимально притянуты за уши. Кроме того, политолог подчеркнул, что теперь взаимодействия и коалиции с АДГ табуированы.

Ранее руководитель научного совета центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что в Евросоюзе сформировалась культура вмешательства в электоральные процедуры стран СНГ. По его словам, когда Запад говорит о себе, то фиксирует процессы вмешательств и пытается им противостоять. При этом страны не замечают, что действуют по тем же лекалам, которые приписывают другим государствам.