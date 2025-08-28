«Мы можем говорить о стратегической культуре вмешательства, которая сформировалась в ЕС, и, конечно же, нужно учитывать, что это долгосрочный стратегический подход. Европейская служба внешних связей показательно подчеркивает: вмешательство в выборы — это долгосрочный и всеобъемлющий процесс», — сказал Чеснаков во время круглого стола о вмешательствах западных стран в выборы других государств.

По его словам, когда Запад «говорит о себе», то фиксирует процессы вмешательств и пытается им противостоять. При этом страны не замечают, что действуют по тем же лекалам, которые приписывают другим государствам.

Чеснаков отметил, что во время противостояния Запад часто описывает ту же методологию, которой сам пользуется. Он утверждает, что в ней есть целых пять аспектов.