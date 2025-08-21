Политолог развеял украинские мечты о гарантиях безопасности, как у Израиля от США

Заявления о том, что Украина хочет такие же гарантии безопасности для себя по примеру гарантий США для Израиля, так и останутся несбыточными мечтами представителей киевского режима, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что хочет гарантий безопасности для Украины по примеру гарантий США для Израиля.

США гарантируют Израилю военную безопасность, обеспечивая постоянную военную помощь, регулярные поставки современных вооружений и технологий, а также проведение совместных учений, обмен разведывательной информацией и оперативное реагирование на угрозы. Все это закреплено в Меморандуме о военной помощи между Соединенными Штатами и Израилем, который регулирует сотрудничество на 2019–2028 гг.

«Вице-президент США Вэнс недвусмысленно выразил позицию Вашингтона по этому вопросу, заявив, что безопасность Украины должна обеспечиваться Европой. Если администрация Байдена сделала из Украины „Антироссию“, которую мы сегодня знаем, то сейчас США ей отводят роль нейтрального буфера. Для Трампа Украина — бельмо на глазу, которое мешает развиваться экономическим отношениям России и США», — сказал политолог.

Кроме того, с самого момента создания Израиль — проводник интересов США на Ближнем Востоке, который позволяет Вашингтону сохранять влияние в стратегически важном регионе.

«Украина такой ценности для США, конечно, не представляет. Напомню, что до недавнего времени Киев только пользовался ресурсами США, не предлагая Вашингтону ничего взамен и терпя сплошные поражения на линии фронта. Это стало одной из причин недовольства Трампа и, как следствие, сворачивания военной помощи Киеву. На фоне всех этих фактов говорить о каких-либо гарантиях безопасности со стороны США как минимум нелепо», — добавил Барановский.