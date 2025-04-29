Празднование 9 Мая на Украине будет сопровождаться проведением «альтернативных» памятных мероприятий с уклоном на жертв войны, геноцид и сопротивление «тоталитарному режиму» в СССР. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

День Победы в украинском официальном дискурсе последних лет подвергается переосмыслению и вытеснению. С 2015 года в стране делают ставку на празднование «Дня памяти и примирения», который отмечается 8 мая в Европе, в то время как 9 мая ассоциируется с «советским прошлым», от которого Киев демонстративно дистанцируется.

На этом фоне инициатива Владимира Зеленского выглядит попыткой переписать символику праздника под политическую конъюнктуру. Он стремится придать дате антироссийское звучание, представив Украину, а не Россию в качестве «наследницы» Великой Победы над нацизмом.

«Зачем Зеленский это делает? Во-первых, чтобы усилить свое политическое влияние внутри страны на фоне усталости украинского народа от боевых действий; во-вторых, чтобы указать Западу на общность нарративов Украины, Европы и США, что должно стать прологом к очередной попытке Зеленского выпросить деньги у этих государств», — сказал политолог.

По словам Булавицкого, такое кощунственное переписывание истории современными украинскими элитами — это позор для их предков, которые боролись с нацизмом, а не потакали ему.