Юбилейный саммит НАТО позиционируется как триумф Североатлантического единства. 75-летний юбилей планировался как грандиозное мероприятие, которое сможет продемонстрировать всему миру мощь и решительность организации, ее способность и далее оказывать решающее значение в мировой политике.

По словам политолога, швейцарский саммит в Бюргенштоке еще больше убедил мировое большинство в однобокости и нежизнеспособности европейских планов по урегулированию конфликта. Последние выборы в Европарламент продемонстрировали усталость населения «стран-передовиков» ЕС от проводимого ими курса на дестабилизацию мировой повестки в угоду США.

«Провальные для Байдена дебаты вновь вывели на авансцену призрачную угрозу возращения Трампа в Белый дом. Истерия среди действующего европейского истеблишмента будет кратно нарастать, ведь данный саммит, возможно, последняя публичная возможность продемонстрировать решительность альянса перед ноябрьскими выборами», — сказал Киселев.

В связи с этим назначение новым генсеком организации оголтелого русофоба отлично ложится в вышеизложенную логику. Тем более, как стало окончательно понятно из двухлетнего противостояния в ходе СВО, любые посты в данном альянсе сугубо номинальные, решения принимаются военно-политическим руководством и разведывательным сообществом США.

«Необходимость надавить на Россию в преддверии американских выборов закономерно может вызвать очередной всплеск обещаний о поставках Украине новых видов вооружений. Что-то из этого конвертируется в реальность, но качественных изменений ждать не стоит», — добавил эксперт.

37-й саммит НАТО состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Его проведение ознаменует 75-ю годовщину образования альянса. Мероприятие в Вашингтоне примечательно также тем, что в нем впервые примет участие новый член НАТО — Швеция. Кроме того, саммит станет последним для нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга, которого с 1 октября заменит Марк Рютте.