Саммит НАТО-2024 в Вашингтоне: когда пройдет, что будут обсуждать и пригласят ли в альянс Украину

Когда состоится саммит НАТО в Вашингтоне и чем он примечателен

Фото - © НАТО

Саммит НАТО-2024 пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года и станет 37-м по счету. Его проведение ознаменует 75-ю годовщину образования альянса – Североатлантический договор был подписан там же, в столице США, 4 апреля 1949 года.

Обычно саммиты НАТО проводятся ежегодно, но не всегда – бывают перерывы в два года, а в некоторые годы проходит два саммита или даже три, как было в 2022-м (правда, один из них был виртуальным). При этом в первые 25 лет существования альянса был проведен всего один саммит, и регулярно эти мероприятия стали проходить только с 1974 года.

Предыдущий саммит состоялся в 2023 году в Вильнюсе, следующий пройдет в 2025 году в Гааге.

Мероприятие в Вашингтоне примечательно также тем, что в нем впервые примет участие новый член НАТО – Швеция. Кроме того, саммит станет последним для нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга, которого с 1 октября заменит Марк Рютте.

Кто примет участие в июльском саммите НАТО-2024

Фото - © НАТО

Саммиты НАТО – это встречи на высшем уровне: страны-участники представлены главами государств и правительств.

Всего в НАТО 32 члена: 30 европейских стран, а также США и Канада. Все они будут представлены первыми лицами в Вашингтоне. Из государств, не входящих в альянс, на саммит приедут лидеры Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и Украины. Кроме того, о своем участии в мероприятии сообщила Армения. Также в западной прессе сообщалось, что приглашения на саммит получили министры иностранных дел Израиля и ряда ближневосточных государств.

В Европе членами НАТО не являются: Ирландия, Австрия, Швейцария, Босния и Герцеговина, Сербия, Молдавия, Украина, Белоруссия, а также ряд крохотных государств, таких как Андорра, Монако, Лихтенштейн, Сан-Марино, Ватикан, Мальта, Кипр и Косово.

Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне в июле

Фото - © НАТО

Согласно информации на сайте Атлантического совета (аналитический центр, созданный при НАТО в 1961 году), тема предстоящего саммита звучит так: «Украина и трансатлантическая безопасность». Обсуждения будут проводиться в рамках двух отдельных «панелей экспертов». Первая обсудит тему «Стратегическая угроза США, НАТО и Западу: российский ревизионизм и вызов со стороны авторитаризма», вторая – «Отношения НАТО и Украины: членство как путь к долгосрочной стабильности в Европе».

По мнению американской организации Council on Foreign Relations (CFR, Совет по международным отношениям), поднятые темы коснутся президента РФ Владимира Путина должен стать посланием для России, а сам саммит станет посланием для России.

Пригласят ли Украину в НАТО на саммите-2024

Фото - © НАТО

В конце июня 2024 года директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что на саммите в Вашингтоне Украина не получит приглашения вступить в НАТО.

«В том, что касается конкретных результатов для Украины, которые будут представлены на саммите, то речь идет о том, чтобы предоставить ей институциональный мост к членству в НАТО», – сказал американский чиновник, пояснив, что это означает подготовку Украины к функционированию в составе альянса.

Чуть ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что по членству Украины в альянсе пока «нет консенсуса».

«Большинства голосов недостаточно, мы должны принимать решения единогласно», – пояснил глава организации.

Кроме того, по словам Столтенберга, для вступления Украины в НАТО «требуется полностью завершить конфликт».

«Мы должны быть уверены, что конфликт завершен, а не поставлен на паузу», – подчеркнул функционер.

Примерно в то же время условие для вступления Украины в НАТО назвал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Прежде всего они должны победить в этой войне», – без обиняков заявил чиновник.