Грядущий саммит НАТО сочли посланием для Путина и разочарованием для Украины

CFR: темы на саммите НАТО в Вашингтоне коснутся и Путина

С 9 по 11 июля в Вашингтоне состоится саммит НАТО, который должен стать посланием для России, полагают в американской организации Council on Foreign Relations (CFR, Совет по международным отношениям). Темы, поднятые на грядущем мероприятии, будут касаться и российского президента Владимира Путина, сообщает «Царьград» .

«Все темы, адресованные Украине и республиканцам в США, предназначены и для Путина», — говорится в материале.

В публикации также говорится, что на саммите НАТО в американской столице особо не станут обсуждать перспективы вступления Украины в НАТО. В связи с этим Киеву «не стоит питать иллюзии» относительно членства в Североатлантическом альянсе, отмечается в статье.