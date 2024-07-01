Марк Рютте: чем знаменит новый генсек НАТО и как он относится к России

О жизни и карьере голландского политика, который заменит Йенса Столтенберга во главе Североатлантического альянса, читайте в материале РИАМО.

В конце июня 2024 года стало известно, что новым генеральным секретарем НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Это произойдет 1 октября текущего года, когда голландский политик официально сменит норвежца Йенса Столтенберга — последний покинет свой пост спустя ровно 10 лет пребывания на нем.

Происхождение и начало политической карьеры Марка Рютте

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Марк Рютте родился 14 февраля 1967 года в Гааге. Его отец Исаак Рютте работал в торговой компании и занимался импортом товаров из Нидерландов в Голландскую Ост-Индию (нынешняя Индонезия). Во время Второй мировой войны Рютте-старший был узником японского лагеря в Батавии (нынешняя Джакарта) вместо со своей первой женой, которая умерла там в возрасте 35 лет. Впоследствии Исаак женился на сестре своей покойной супруги — в этом браке и родился Марк.

Всего у будущего премьер-министра было семь братьев и сестер по отцу. Один из старших братьев Рютте умер от СПИДа в 1980-е. Эту потерю, как и кончину отца в 1988 году, политик называл определяющими событиями своей жизни.

В детстве Рютте хотел стать пианистом и даже планировал поступить в консерваторию, но в итоге стал изучать историю в Лейденском университете, который и окончил в 1992 году.

После вуза будущий премьер-министр устроился работать менеджером во всемирно известную британскую компанию Unilever, где сделал неплохую карьеру. При этом еще в университете Рютте возглавлял молодежную организацию Народной партии за свободу и демократию (НПСД). Он продолжал активно участвовать в партийной жизни и впоследствии. Наконец, в 2002 году, в возрасте 35 лет, Рютте окончательно решил посвятить себя политике, став заместителем министра социальных дел и занятости Нидерландов.

В этой должности он проработал два года, а затем столько же — замом министра образования, культуры и науки.

Лидер партии и премьер-министр Нидерландов

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В 2006 году Рютте был избран новым лидером НПСД вместо ушедшего в отставку Йозиаса ван Артсена. На парламентских выборах того же года партия под руководством будущего премьера заняла только четвертое место, за что он подвергся критике. Однако четыре года спустя оказалось, что лидерство Рютте пошло НПСД на пользу: партия заняла уже первое место на парламентских выборах, набрав 20,49% голосов (вместо 14,67% в 2006 году). Сформировав коалицию с партией «Христианско-демократический призыв» и Партией свободы Герта Вилдерса, Рютте впервые в своей карьере стал премьер-министром. Он стал первым либеральным главой правительства за 92 года (с 1918-го по 2010-й должность премьера занимали либо христианские демократы, либо социал-демократы).

Первое правительство Рютте проработало всего 558 дней — один из самых коротких сроков в истории Нидерландов. После того, как Партия свободы вышла из правящей коалиции из-за несогласия с НПСД по вопросу сокращения бюджетных расходов, были назначены новые парламентские выборы. Они состоялись в 2012 году, и партия Рютте серьезно улучшила свой результат, получив 26,58% голосов и 41 место из 150 в палате представителей Нидерландов (вместо 31 места по итогам выборов-2010). На этот раз правящая коалиция была сформирована НПСД вместе с социал-демократической Партией труда.

Второе правительство Рютте оказалось куда успешнее и отработало весь четырехлетний срок. Этот период запомнился запретом на ношение бурки (примерно то же самое, что никаб) в общественных местах Нидерландов, а также референдумом об ассоциации между ЕС и Украиной, на котором 61% голландских граждан проголосовали против. Но референдум носил рекомендательный характер и на политику ЕС по данному вопросу не повлиял.

Третий и четвертый сроки во главе правительства Нидерландов

На выборах 2017 года НПСД выступила хуже, чем четырьмя годами ранее, но все равно заняла первое место, получив 21,29% голосов и 33 места в парламенте. При этом формирование новой правящей коалиции заняло 225 дней, что стало рекордом в голландской истории.

Тем не менее, Рютте стал премьер-министром и на третий срок. Его новое пребывание во главе правительства запомнилось тем, что он бестактно прервал президента США Дональда Трампа во время совместной пресс-конференции, а также допустил возможность переучреждения ЕС без Венгрии и Польши во время выступления в парламенте.

В 2021 году третье правительство Рютте ушло в отставку в результате громкого скандала, связанного с тем, что голландские чиновники несправедливо обвинили около 26 тысяч родителей в стране в мошенничестве при получении компенсаций по уходу за детьми.

На выборах 2021 года НПСД снова добилась первого места (21,87% голосов и 34 места в парламенте). На этот раз формирование правящей коалиции заняло девять месяцев, побив рекорд, поставленный после предыдущих выборов.

В период четвертого срока во главе правительства Рютте попал в забавный скандал, когда выяснилось, что он удалял большинство SMS-сообщений со своего кнопочного телефона Nokia и тем самым нарушал требования закона об архивации данных. Сам премьер-министр объяснил свои действия недостатком памяти на своем архаичном устройстве.

Кроме того, при четвертом правительстве Рютте Нидерланды ввели ограничения на поставку микрочипов в Китай, достигнув соответствующей договоренности с США и Японией. Эта мера привлекла много внимания с учетом того, что голландская компания ASML является мировым монополистом в использовании новой технологии EUVL для производства микрочипов.

В июле 2023 года, после того как члены правящей коалиции не смогли договориться по вопросу ограничения миграции, правительство Рютте подало в отставку. Кроме того, сам политик ушел с поста лидера НПСД (его место заняла голландка курдо-турецкого происхождения Дилан Йешилгёз-Зегериус).

Новые парламентские выборы в Нидерландах прошли в ноябре 2023 года. НПСД с новым лидером стала только третьей, набрав 15,24% голосов. С тех пор в стране идут переговоры о создании правящей коалиции, а Рютте продолжает исполнять обязанности премьер-министра.

Позиция Рютте по Украине и высказывания о России

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Рютте поддерживает Украину в ее конфликте с Россией, но этим не отличается от подавляющего большинства европейских лидеров, и нельзя сказать, что в высказываниях голландского премьера наблюдается какой-то повышенный радикализм.

Первого марта 2024 года Нидерланды, как и многие другие западные страны, подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. Согласно этому документу, Нидерланды выделят Украине 2 миллиарда евро военной помощи в 2024 году, а также дальнейшую оборонную помощь в течение следующих 10 лет. Для подписания соглашения Рютте посетил Харьков и даже принял участие в заседании украинского военного кабинета.

Кроме того, во время визита в Китай в том же месяце голландский лидер заявил, что «если Россия добьется успеха на Украине, то не закончит на этом и будет представлять собой угрозу всей Европе».

Во время «мирной конференции» по Украине в швейцарском Бюргенштоке Рютте охарактеризовал предложения президента РФ Владимира Путина о выводе украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в обмен на прекращение огня и начало мирных переговоров как «безумные» и как следствие «паники» российского лидера.

В то же время в ходе того же мероприятия голландский премьер заявил, что Россия должна быть его участником.

Вскоре после начала спецоперации РФ на Украине Рютте призвал своих соотечественников перестать оскорблять проживающих в Нидерландах россиян.

«Мы не конфликтуем с русскими и уж точно не с русскими в Нидерландах», — заявил тогда премьер.

Кроме того, Рютте не раз говорил, что европейцам придется снова рано или поздно налаживать отношения с Россией.

«Сейчас Россия — наш противник, и мы должны обеспечить, чтобы Украина победила… Однако Россия — здесь (в Европе — прим. ред.), она никуда не уйдет, и в долгосрочной перспективе мы должны, когда закончится война… найти форму отношений с Россией», — заявлял голландский лидер в июне 2024 года.

Что в России говорят о назначении Рютте генсеком НАТО

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Большого резонанса новость о замене Столтенберга на Рютте во главе Североатлантического альянса в России не вызвала.

«Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО и членов Атлантического альянса, которые и по отдельности, мы имеем в виду стран-членов, которые под непосредственным руководством США, и вместе, как Североатлантический альянс, работают с целью стратегического подавления Российской Федерации», — прокомментировал новость о назначении Рютте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Бывший президент России, а теперь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал будущему генсеку НАТО краткую характеристику в своем телеграм-канале.

«Весьма специфический парень. За относительно короткое время этот умеренный деятель, с которым я когда-то встречался на саммитах, превратился в заядлого русофоба и верного атлантиста. Какие вещества из амстердамских кофешопов стали причиной столь резкой смены его настроения, гадать не будем. Голландцы — люди своеобразные даже на фоне остальной свободной Европы. Показная скромность в быту сочетается с яростью на политической трибуне. Нашу страну с некоторых пор люто ненавидит. Сторонник все более жестких санкций. Очевидно, будет верно следовать курсом классиков параноидального атлантизма», — полагает экс-глава российского государства.

О том, что новый генсек НАТО будет таким же, как и предыдущий, сказал и политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Это все не политики, а функционеры, высокопоставленные переговорщики. Они как „мистер Смит“ из фильма Матрица. Все одинаковые, взаимозаменямые», — считает эксперт.

По мнению политолога, ставить генсеком НАТО бывшего главу государства маленькой северной страны — давняя модель США.

«Нидерланды отличаются повышенной русофобией и традиционно поддерживают фашизм на Украине. Еще в империи Гитлера Нидерланды были очень лояльны Гитлеру. Сейчас они рассказывают, что в душе всегда были против нацизма. Врут», — уверен Марков.

Директор Института политических исследований считает, что на новом посту Рютте будет выполнять все приказы Вашингтона.

«И Трампа? Отчасти. Но начальник генсека НАТО не президент США, а Глубинное государство США», — полагает Марков.