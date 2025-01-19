Политолог: при Трампе Россия и США восстановят контакты на самом высоком уровне

Профессор политологии испанского Университета Кастилии — Ла-Манчи Карлос Гонсалес-Вилья считает, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом положительно повлияет на контакты Вашингтона и Москвы. В том числе изменится и внешняя политика США, сообщает ТАСС .

Гонсалес-Вилья отметил, что во время второго президентского срока Трампа его политические инициативы имеют более последовательный характер. Их можно будет заметить в окончании поддержки Киева, улучшении отношений с Россией и ухудшении — с Европой.

«Во время своего второго срока Трамп сосредоточится коренным образом на Китае и технологической конкуренции», — заявил политолог.

При этом он считает, что говорить о полном прекращении конфликта между РФ и Украиной рано. На данный момент желающие положить конец распрям могут рассчитывать на переходное соглашение, которое будет основываться на текущих военных реалиях.

Ранее стало известно, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в ближайшее время в Китае. Поездка должна наладить отношения Вашингтона и Пекина, которые были частично утрачены при правлении Джо Байдена.