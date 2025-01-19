WSJ: Трамп может посетить Китай в первые сто дней у власти
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в ближайшее время
Избранный президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в ближайшее время в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.
«Трамп выражал интерес к поездке в Китай в свои первые 100 дней у власти», — говорится в публикации со ссылкой на источник внутри команды американского лидера.
Поездка должна наладить отношения Вашингтона и Пекина, которые были частично утрачены при правлении Джо Байдена, утверждают авторы статьи.
Ранее Трамп и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры.