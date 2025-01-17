Фентанил, TikTok и мир во всем мире: о чем поговорили Трамп и Си

Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Политики обсудили ситуацию с опиоидным наркотиком фентанил, ожидаемый запрет приложения TikTok в Штатах, вопросы торговли и «многое другое», заявил будущий американский лидер в своей соцсети Truth Social .

Трамп назвал прошедший диалог «очень полезным» для Вашингтона и Пекина. По словам политика, он надеется, что совместными усилиями Китая и США удастся решить «многие проблемы»

«Я ожидаю, что мы вместе решим многие проблемы, и начнем немедленно. <…> Председатель Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным», — написал Трамп.

Ранее американское Дональд Трамп и премьер-министр Дании Метте Фредериксен обсудили независимость Гренландии.