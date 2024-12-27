Политолог: Порошенко предложил Зеленскому сделку по Украине

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Предложение Порошенко предполагало образование коалиции, в которую бы вошли «Слуга народа» и «Европейская солидарность».

При этом Зеленский это предложение не оценил.

По словам политолога, Порошенко лично заинтересован в том, чтобы Зеленский пока номинально был занимал пост президента.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что не признает Зеленского президентом и считает его решения ничтожными.