Политолог пояснил, может ли Запад использовать приднестровский эксклав против РФ

Для Запада наличие приднестровского эксклава — это козырь, который в определенный момент может быть использован против России, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Этот конфликт далеко не только об энергетике. Вероятность развития сложного сценария для России растет вместе с эскалацией конфликта вокруг Украины. Для Запада наличие приднестровского эксклава — это козырь, который в определенный момент могут использовать. Россия будет поставлена перед выбором: либо она потеряет значительный военный контингент и крупный склад боеприпасов, либо будет вынуждена действовать», — сказал Сипров.

Он добавил, что, согласно статье 3 Федерального закона о военном положении, Россия рассматривает как акт агрессии атаку на свои Вооруженные силы, где бы они ни находились. Это означает, что в случае нападения Молдавии на Приднестровье Россия будет обязана объявить Молдавии войну и действовать по заранее подготовленным Генеральным штабом планам.

«Однако собственных сил у Майи Санду для реализации такого сценария недостаточно. Армия Молдавии слишком слаба, а помимо российского контингента в Приднестровье есть собственные вооруженные формирования, которые способны отразить агрессию. Если же в конфликт будет вовлечена армия Румынии, члена НАТО, он перерастет в глобальное противостояние, возможно, за считанные часы. Готово ли НАТО к таким провокациям, которые с большой вероятностью могут привести к ядерному конфликту? Здесь остается большой вопрос», — отметил политолог.

По его мнению, можно надеяться, что у высшего руководства альянса хватит благоразумия, чтобы не допустить такого развития событий.

По информации Службы внешней разведки (СВР) России, президент Молдавии Майя Санду может готовить силовой захват Приднестровья. В первую очередь речь идет о Молдавской ГРЭС.