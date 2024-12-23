По информации Службы внешней разведки (СВР) России, президент Молдавии Майя Санду может готовить силовой захват Приднестровья. В первую очередь речь идет о Молдавской ГРЭС, сообщает РИА Новости .

Санду отказалась обсуждать с киевским режимом вопрос энергосбережения Молдавии после окончания договора Украины с Россией на транзит газа. Ответственность за прекращение поставок она полностью возложила на Москву.

В СВР заявили, что Санду может готовить силовой захват ГРЭС, потому что правобережная Молдавия полностью зависит от этой станции. Президент поручила разработать план по ликвидации российских миротворцев и установлению контроля над Приднестровьем.

Таким образом, по мнению СВР, Санду «отыграется» на ПМР, если Россия не сможет поставить стране газ. Она уже приказала завести уголовные дела на руководство Приднестровья по статье за сепаратизм.

Евросоюз не одобряет действия Санду, но никак не может повлиять на главу государства. В СВР подчеркнули, что нет никаких гарантий, что Санду не развяжет региональную войну.

Ранее президент Молдавии подверглась критике со стороны экс-главы правительства и руководителя Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимира Филата за попытки избежать личной ответственности в провале газовых переговоров с российской компанией. Филат считает, что именно Санду виновата в уничтожении молдавской экономики.