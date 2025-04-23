Политолог оценил шансы отказа Украины от части своих территорий в пользу РФ

Потенциальный отказ Киева от 20% территорий — это скорее нереалистичный сценарий в рамках урегулирования российско-украинского конфликта. Более реальным выглядит вариант с временной заморозкой боевых действий по существующей линии соприкосновения. Об этом сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

Политолог считает, что если Украина пойдет на такой шаг, то только из-за того, что осознает невозможность возвращения утерянных территорий в рамках текущих боевых действий.

Провал контрнаступления 2023 года и последующие территориальные потери значительно ослабили позиции Киева. В таких условиях заморозка боевых действий может рассматриваться как временная мера, необходимая для восстановления боеспособности армии и реорганизации военно-промышленного комплекса.

«Что касается российской позиции, то принципиально она не менялась: Украина должна вывести свои войска с территорий, которые отошли РФ, и официально признать эти регионы российскими. Учитывая категорическую неприемлемость этих условий для Украины, перспективы долгосрочного мирного урегулирования остаются туманными. В ближайшее время трудно ожидать существенного прогресса в переговорном процессе», — сказал Аджамян.