Политолог Александр Асафов считает визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию рациональным шагом в целях защиты суверенитета своей страны от давления Запада, сообщает «ФедералПресс» .

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо вечером 22 декабря в Кремле.

По мнению политолога, Фицо в первую очередь заботится об интересах своей страны, а не коллективного Запада, как и венгерский премьер Виктор Орбан.

«Лидеры этих стран четко понимают, что такое суверенитет, что такое собственные интересы без давления извне, без нанесения ущерба собственной экономике и собственному народу. И они готовы их защищать», — отметил Асафов.

Он добавил, у этого визита «будут достаточно шумные последствия», имея в виду реакцию Запада. Однако и Фицо, и Орбан, по словам политолога, «понимают проукраинскую истерию, которую навязывает Вашингтон».

Ранее политолог Артем Косоруков сказал РИАМО, что Роберт Фицо как прагматичный и суверенный политик до последнего будет цепляться за возможность сотрудничества с Россией.