Политолог Косоруков: Фицо до последнего будет цепляться за Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо до последнего будет цепляться за возможность продолжения сотрудничества с Россией, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Роберт Фицо — суверенный и прагматичный политик. Он до последнего будет цепляться за возможность продолжения сотрудничества с Россией. В этой ситуации может появиться новое измерение, связанное с турецким потоком. Словакия не хочет оставаться один на один со своими проблемами, потому что Брюссель не способен оказать ей должной помощи. Украина уже создала достаточно проблем, включая кризис с беженцами на границе, что еще больше обострило ситуацию», — сказал Косоруков.

Он добавил, что Словакия не хочет остаться без энергообеспечения и заинтересована в том, чтобы российский газ продолжал поступать на ее рынок. Для многих стран Восточной Европы членство в ЕС не принесло ожидаемых экономических результатов. А членство в НАТО только обострило риски, которые абсолютно не нужны, особенно на восточной границе Словакии.

«Политика Словакии сейчас направлена на сотрудничество с другими прагматичными странами, такими как Венгрия, в попытке защитить свой суверенитет. В глобальной политике большие игроки, такие как США, Россия, Китай, решают свои масштабные проблемы, а небольшие страны вынуждены выживать, цепляясь за каждый экономический ресурс. Для Словакии российский газ — это недорогой и конкурентоспособный ресурс, от которого ее экономика сильно зависит», — объяснил политолог.

Косоруков отметил, что полностью компенсировать поставки российского газа европейцы не смогут, и Словакия это понимает. Если газ отрезать, страна рискует оказаться в положении, схожем с Румынией, — с серьезными экономическими проблемами.

«Сейчас Словакия может только делать политические заявления, ездить в Россию и демонстрировать свою субъектность. Турецкий поток до Словакии, очевидно, мог бы решить многие проблемы. Как только его достроят, прокачка газа через Украину станет ненужной», — заключил эксперт.