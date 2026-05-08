Политолог Юрий Бондаренко заявил, что визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву вызвал раздражение у ряда стран ЕС из-за опасений реакции их избирателей, сообщает aif.ru .

Словацкое издание Marker ранее писало, что Роберт Фицо намерен прилететь в Москву на День Победы через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. В Польше заявили о готовности открыть небо для пролета самолета в Россию при условии разблокировки Словакией помощи Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского об условиях пролета «тотальным саморазоблачением» провокатора-реваншиста.

«Безусловно, соседи по карте бесятся. Что в Польше, что в Прибалтике боятся собственного народа, который далеко не во всем согласен с проводимой проукраинской политикой, они боятся, что от них потребуют такого же поведения, как у Фицо, тем более, что прям пророссийским его назвать сложно», — отметил Бондаренко.

Политолог напомнил, что Фицо не планирует присутствовать на Параде Победы.

«Это вдвойне вызывает зависть у европейских политиков, что он может себе это позволить. Нам только остается смотреть на разлагающиеся европейские элиты, которым осталось недолго. Уму непостижимо, как им самим себя удалось так глубоко воткнуть в землю», — добавил Бондаренко.

По мнению эксперта, часть европейских политиков с ревностью относится к контактам Фицо с президентом России Владимиром Путиным, поскольку сами они взяли курс на дистанцирование от Москвы.

