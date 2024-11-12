Политолог объяснил причину беспорядков в Абхазии

Волнения в Абхазии происходят из-за ратификационного договора о российских инвестициях. Он предусматривает долгосрочную аренду и возможную покупку земли. Жители Абхазии не хотят продавать свои земли. Одновременно с этим беспорядки могут финансироваться из-за рубежа. Об этом РИАМО рассказал российский политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Протесты в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Оппозиция утверждала, что в этом законе говорится о «продаже России апартаментов в Абхазии». После этого некоторые оппозиционеры совершили «противоправные действия» в отношении депутата и были задержаны, сообщал генпрокурор республики Адгур Агрба.

«Мы помним случаи, когда Россия сократила финансирование Абхазии, например, в отношении дотаций учителям и другим категориям, задавая вопрос: если у вас учат непонятной истории, если происходит вот это и вот то, почему мы должны это финансировать? На этом фоне абхазы, похоже, задумались о необходимости улучшения отношений с Россией. Так был подготовлен ратификационный договор о российских инвестициях, предусматривающий долгосрочную аренду и возможно покупку земли. В самой Абхазии, однако, хватает противников этих мер. Они ничего сами не делают, но заявляют, что это все их земля, за которую они воевали и проливали кровь», — рассказал Михайлов.

Он добавил, что касаемо земли в Абхазии, то формально там утверждали, что она принадлежит только им, однако продавали ее россиянам через доверенности.

«Эти схемы были отработаны: оформляли доверенность на какого-нибудь абхаза, а затем обманывали покупателя. Россияне всегда были для них „дойной коровой“, и они считали, что это своего рода плата за лояльность. Но России это, видимо, надоело», — отметил политолог.

Иностранный след

По мнению Михайлова, волнения профинансированы именно из-за рубежа. Например, в Турции проживают потомки переселенцев из Абхазии и занимают влиятельные позиции. В этих влиятельных кругах есть люди, которые считают, что Абхазия — это Турция.

«Потомки этих беженцев, такие как черкесы, занимают влиятельные позиции в турецких партиях и бизнесе и обладают гражданством Абхазии, иногда даже двойным. Абхазское гражданство трудно получить, но для определенных персон делают исключения. В Турции такие люди имеют возможность финансово и политически влиять на ситуацию в Абхазии», — сказал эксперт.

Абхазия «расслабилась»

Политолог указал на то, что долгое время Россия позволяла абхазцам расслабиться. Когда требовалось соблюдать российское законодательство и, например, выдавать преступников, Абхазия отказывалась это делать, пряча их у себя.

«Если происходили преступления против россиян, абхазы судили их у себя и наказания были минимальными, условными или незначительными. Я лично сталкивался с этим», — заключил Михайлов.