Политолог объяснил, почему Трамп против вступления Украины в Евросоюз

«Никаких официальных подтверждений тому, что Дональд Трамп смог переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз, нет. Надо понимать, что у Трампа нет мотивов способствовать расширению Евросоюза. Он, напротив, заинтересован в том, чтобы максимально экономически ослабить это образование. Он заинтересован в том, чтобы продавать в Европу энергоносители по завышенным ценам», — сказал Сипров.

Он добавил, что Трамп также заинтересован в ускоренной деиндустриализации Европы, в выводе производств в Соединенные Штаты Америки, в ликвидации или максимальном ослаблении европейского реального сектора производства, а также ускорении ценовой революции в Европе.

«Во всяком случае, об этом свидетельствуют его договоренности по новой тарифной политике, по переформатированию торгово-экономических отношений с европейскими странами в целом. Почему же Евросоюз форсирует втягивание Украины в свой состав? Украина может послужить дополнительным источником ресурсов для подпитки экономики альянса, которая сама по себе находится не в лучшем состоянии», — рассказал политолог.

Сипров указал на то, что за счет Украины европейцы, вероятнее всего, рассчитывают компенсировать те неизбежные затраты, на которые их продавила действующая вашингтонская администрация.

«Так что заметка Politico — это скорее информационная провокация Евросоюза, направленная и против Орбана, и против Трампа, и, собственно говоря, в пользу Брюсселя. Резюме простое: пока Дональд Трамп либо сам Виктор Орбан официально не подтвердят, что они изменили позицию по вопросу вступления Украины в Евросоюз, обсуждать здесь нечего», — заключил эксперт.