Политолог объяснил, почему Трамп не успеет уладить украинский кризис за 100 дней

Ранее Трамп обещал разрешить конфликт «за 24 часа» после возвращения в Овальный кабинет. А недавно он дал своему спецпосланнику Киту Келлогу 3 месяца на урегулирование конфликта на Украине.

«Теперь стало 100 дней, очевидно, что Трамп начал сталкиваться с политической реальностью. Я думаю, что просто так за 100 дней, решить вопрос украинский вопрос — это такая программа максимум. Потому что есть много сил и факторов, которые будут противостоять этому урегулированию», — считает Блохин

Он отметил, что Трамп начал прибегать к ультиматумам, чтобы усадить стороны за стол переговоров. Кроме того, вновь избранный лидер США угрожает РФ новыми санкциями. Эксперт уверен, что это говорит о нескором урегулировании вопроса.

По словам политолога, Трамп воспринимает Украину, как сферу влияния. То есть уступить в этом вопросе лидер США может только в обмен на что-то равноценное. Как один из вариантов Блохин называет снижение партнерства России и Китая. При этом он сам отмечает, что на такую сделку РФ не пойдет.