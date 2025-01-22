Трамп утвердил сроки урегулирования конфликта на Украине

Трамп дал Келлогу 3 месяца на примирение России и Украины

Президент США Дональд Трамп дал своему спецпосланнику Киту Келлогу 3 месяца на урегулирование конфликта на Украине. Однако процесс может усложниться тем, что республиканец хочет лично контролировать переговоры с Москвой, сообщает «Царьград» со ссылкой на источники газеты The Wall Street Journal.

Трамп обещал разрешить конфликт «за 24 часа» после возвращения в Овальный кабинет, но политик не предполагал, что урегулирование окажется настолько сложной задачей.

Новый глава США хочет лично контролировать переговоры по вопросу Украины, заявили источники американских журналистов, в том числе экс-коллеги Келлога. Сам спецпосланник полностью ориентируется на мнение Трампа, из-за чего, вероятно, не получит доступ «к каким-либо реальным переговорам» между Белым домом и Кремлем.

Ранее Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский «хотел бы мира», но «для танго нужны двое».