Трамп: Зеленский хочет мира, но для танго нужны двое

«Зеленский хотел бы мира. Он говорил мне об этом очень серьезно. Но для танго требуются двое, посмотрим, что произойдет», — заявил Трамп в Белом доме.

Американский лидер также высказался о возможном продолжении военной помощи Украине, сказав, что в Вашингтоне «изучают этот вопрос».

Трамп также отметил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в любое время, добавив, что США могут ввести новые санкции против Москвы.