Трамп: Зеленский хочет мира
Трамп: Зеленский хочет мира, но для танго нужны двое
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет «мира», но «для танго нужны двое», сообщает РИА Новости.
«Зеленский хотел бы мира. Он говорил мне об этом очень серьезно. Но для танго требуются двое, посмотрим, что произойдет», — заявил Трамп в Белом доме.
Американский лидер также высказался о возможном продолжении военной помощи Украине, сказав, что в Вашингтоне «изучают этот вопрос».
Трамп также отметил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в любое время, добавив, что США могут ввести новые санкции против Москвы.