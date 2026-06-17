Политолог объяснил, почему Трамп не поздоровался с Зеленским на G7

Политолог-американист Константин Блохин заявил, что позиция Киева мешает Дональду Трампу продвигать сделку по Украине. Так он объяснил отказ президента США здороваться с Владимиром Зеленским на саммите G7, сообщает Газета.ru .

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал отношение к Украине и Европе во время саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене, заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Эти отношения (ред. — Трампа и Зеленского) не могут быть хорошими по умолчанию. Это показатель его отношения к Украине и отношения к Европе. Они (ред. — европейские лидеры) мешают реализовать его идеи, реализовать сделку по Украине, мешают объективно», — сказал аналитик.

Блохин указал, что позиция Зеленского сдерживает развитие переговорного процесса по Украине. По его словам, это влияет на отношение Трампа к украинскому лидеру.

17 июня швейцарский портал Schweiz heute обратил внимание, что Трамп не поприветствовал Зеленского на саммите. По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Зеленского на встречу лидеров стран «Большой семерки» и утром во вторник сопровождал его на заседание глав государств G7.

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