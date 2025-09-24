Политолог объяснил, как Трамп представляет себе «первоначальную Украину»

Слова президента США Дональда Трампа о «первоначальном виде Украины» не стоит воспринимать буквально — речь идет о том, что страна изначально была мертворожденным политическим проектом, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Если порассуждать о высказывании Трампа, о возможности Украины вернуться в свой первоначальный вид, то следует сделать акцент на двух вещах. Первое — есть информация, есть коммуникация. Информация — это в данном случае набор высказываний Дональда Трампа, очень ярких, но зачастую противоречащих друг другу. А коммуникация здесь — это контекст, это та политическая линия, которую проводит Дональд Трамп», — отметил Трамп.

Он пояснил, что политика американского лидера на европейском направлении нацелена на то, чтобы сбросить с экономики США и финансовой системы непосильную нагрузку и ответственность за безопасность и, в целом, за поддержание благополучия в Европе, не говоря уже о таких частных европейских проектах как Украина.

«Украинская государственность — это искусственный проект и Дональд Трамп, как управленец с огромным опытом, это прекрасно понимает. Я не думаю, что он настолько погружен в детали истории Украины, истории России и истории Советского Союза, что мог бы конкретизировать, какое состояние Украины является первоначальным. То есть я не думаю, что он имел в виду ту Украину, которая получила свою так сказать независимость в 1991 году в результате распада СССР», — отметил политолог.

Сипров указал на то, что Трампу очевидно главное — государственный проект под названием «Украина» не состоялся. Именно это он хотел сказать.

Ранее американский президент допустил, что Украина якобы может не только вернуть всю свою территорию, но и «пойти дальше». Однако для этого Киеву «необходима поддержка ЕС и НАТО», а также время и терпение.

