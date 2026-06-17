Политолог Юрий Самонкин раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за идею усилить давление на Москву. Он заявил, что санкции и поставки оружия Украине не помогут урегулировать конфликт, сообщает NEWS.ru

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин заявил, что европейские лидеры не учитывают географические и экономические реалии. По его словам, Европа зависит от российского сырья и не может полностью отказаться от поставок.

«Абсолютная глупость, когда канцлер Германии говорит вроде бы правильные вещи о возможности урегулирования конфликта на Украине и необходимости стабилизировать экономику ЕС, которая зависит от российского сырья. Географически невозможно Европу отключить от этих поставок, так как мы соседи и находимся на одном материке. С другой стороны Мерц заявляет о решении мирных инициатив путем усиления давления и санкций на Москву. Абсолютная клиническая глупость. Увеличением военных поставок на Украину и путем русофобских действий невозможно вообще никак решить конфликт или сломить РФ», — сказал Самонкин.

Политолог добавил, что урегулирование возможно через выполнение стамбульских договоренностей 2022 года, прекращение атак беспилотников ВСУ на Россию и проведение выборов на Украине. Он назвал киевский режим де-факто нелегитимным.

Ранее Мерц заявил, что Украина защищает свою свободу. Его слова вызвали смех у депутатов оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге.

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