Политолог назвал настоящую причину отказа Си Цзиньпина от встречи с Трампом

Торговая война между Китаем и Америкой не завершена и лидеры Си Цзиньпин и Дональд Трамп пока не готовы к встрече, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Ранее Politico опубликовало материал, согласно которому Пекин обеспокоен поведением Дональда Трампа в связи с его предстоящей встречей с лидером страны Си Цзиньпином. Там боятся, что американский президент может навредить имиджу главы Китая.

«Формальный повод для отказа (от встречи – ред.) при этом — якобы имевшее место несоблюдение этикета Трампом в ходе его встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Южной Африки Сирилом Рамафосой, (повод – ред.) адресован явно внутренней аудитории КНР. Все, что касается ритуалов, для китайцев свято, таких объяснений товарища Си достаточно для всенародного одобрения. В действительности же ни тот, ни другой политик к встрече не готовы — торговая война еще не пошла на спад», — сказал Сипров.

Общий враг

Политолог добавил, что если говорить об американо-китайских противоречиях как о частном случае «глобальной заварухи», то можно предположить, что без участия России как третьего мирового игрока стабилизировать этот конфликт невозможно.

«Вероятнее всего рецепт найдется не в экономической области, а в политике: ничто так не сплачивает, как борьба против общего врага. А у Китая, России и трамповской Америки он есть — это глобалисты, окопавшиеся в Лондоне и Брюсселе. То есть мы, американцы и китайцы, как это было в годы Второй мировой войны, естественные союзники, главная задача которых — не допустить всемирной социально-экономической и военно-политической катастрофы», — отметил политолог.

Сипров назвал логичным, что наиболее жесткие тарифные санкции Трамп ввел именно против Китая.

«Китайцы пытаются не остаться в долгу, но и в Пекине, и в Вашингтоне отдают себе отчет, что за прошедшие десятилетия между экономиками обеих стран возникла созависимость, китайцы, к примеру, не могут одномоментно отказаться от американских станков, технологий, продовольствия. Пока конфликт развивается по восходящей линии, председатель КНР Си Цзиньпин своим отказом от встречи с Трампом продемонстрировал готовность не поддаваться натиску оппонента», — поделился политолог.

Возможность «новой Ялты»

Эксперт поделился, что в российском экспертном сообществе много говорят о «новой Ялте» — о встрече мировых лидеров, на которой определятся контуры нового миропорядка.

«Трения и конфликты на пути к этому событию неизбежны, возможно Си посчитал, что встречаться с Трампом пока рано и предпочел выйти из весьма деликатной ситуации тем способом, который понятен и одобряем в его стране, едва ли это означает, что лидер КНР не намерен встретиться с президентом США в будущем», — заключил Сипров.