СМИ: Пекин обеспокоен предстоящей встречей Си Цзиньпина и Трампа

Издание Politico опубликовало материал, согласно которому Пекин обеспокоен поведением президента США Дональда Трампа в связи с его предстоящей встречей с лидером страны Си Цзиньпином. Там боятся, что американский президент может навредить имиджу главы Китая, сообщает «Царьград» .

«Пекин неохотно относится к встрече Си Цзиньпина с Трампом после случая в Овальном кабинете с (президентом Украины Владимиром – ред.) Зеленским», — пишет Politico.

Однако Дональд Трамп, в свою очередь, выразил уверенность, что встреча с китайским лидером приведет к разрешению торговых разногласий между странами.

Ранее в Белом доме произошел еще один скандал с мировым лидером. Во время визита президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы в Овальный кабинет Дональд Трамп показал ему фотографии, якобы доказывающие причастность правительства ЮАР к нападениям на белых фермеров. По мнению журналистов, инцидент нанес репутационный ущерб лично Рамафосу и республике в целом.