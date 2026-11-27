Жители Подмосковья с начала 2026 года направили свыше 300 заявлений на подготовку технического плана недвижимости через региональный портал, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугой могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на региональном портале через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и приложить документы. Искусственный интеллект распознает их и выявит некорректно загруженные файлы.

Умные сервисы позволяют выбрать удобные дату и время визита специалиста БТИ с помощью интерактивного календаря. После указания характеристик объекта система автоматически рассчитает стоимость работ.

Услуга «Подготовка технического плана» доступна в разделе «Жилье» — «Жилищные документы». Она платная: стоимость зависит от местоположения, типа помещения и его площади.

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По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.