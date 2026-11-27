Пять женщин Московской области удостоены звания «Мать-героиня». Об этом председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал в преддверии Дня матери, который в 2026 году отмечается 29 ноября, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Звание «Мать-героиня» получили Татьяна Салтыкова из Орехово-Зуева — мать 17 детей (2022 год), Екатерина Зотова из Протвино — 10 детей (2024), Ольга Шведова из Наро-Фоминска — 14 детей (2025), Инна Данильченко из Серебряных Прудов — 11 детей и Елена Клименко из Домодедова — 10 детей (обе — в 2026 году).

Игорь Брынцалов поблагодарил матерей за труд, терпение и душевную щедрость, отдельно отметив приемные и многодетные семьи, матерей защитников Отечества. Он пожелал им здоровья, благополучия и домашнего тепла.

«Мособлдума и дальше будет совершенствовать поддержку семей, чтобы растить детей в Подмосковье было проще и спокойнее», — подчеркнул Брынцалов.

День матери ежегодно отмечают в последнее воскресенье ноября. По словам парламентария, в регионе также 90 человек награждены медалью ордена «Родительская слава», 36 — одноименным орденом, 86 — орденом «Родительская доблесть».

Звание «Мать-героиня» — высшая степень отличия для женщин, родивших и воспитавших не менее 10 детей. Оно предусматривает выплату 1 млн рублей. Госдума приняла закон о социальных гарантиях для них наравне с Героями России и Героями Труда. Поддержка охватывает медпомощь, санатории, лекарства, жилье и ЖКУ, бытовые услуги, землю, транспорт и проезд, торговлю, связь, культуру, спорт, профобучение и отпуска. Часть льгот можно заменить ежемесячной выплатой 76,4 тыс. рублей с ежегодной индексацией.

Другой закон предусматривает доплату в размере 415% социальной пенсии и отменяет шестилетний предел учета ухода за детьми до полутора лет в страховом стаже. При многоплодной беременности учитывается по полтора года за каждого ребенка.

Медаль ордена «Родительская слава» вручают родителям или усыновителям четырех и более детей с выплатой 200 тыс. рублей, орден — семи и более детей с выплатой 500 тыс. рублей. Областной орден «Родительская доблесть», учрежденный в 2025 году вместо знака «Материнская слава», предназначен родителям или единственному родителю за достойное воспитание пяти и более детей. Выплата — 100 тыс. рублей.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил восхищение семьями, которые не делят детей на родных и приемных.

«Хочу сказать слова восхищения тем, что нет никакой разницы между родными и приемными детьми. Там, где я был (в приемных семьях — ред.), часто нет разницы между родными детьми и детьми приемными. Эта грань стирается, и дети дружат, дети, став взрослыми, планируют свое будущее и не испытывают каких-либо ущемлений», — сказал Воробьев.