Выставка живописца и графика Алексея Миронова «Родные просторы» открывается 27 ноября в отделе художественных ремесел музея-заповедника «Абрамцево» в Сергиево-Посадском округе. В экспозицию войдут около 80 полотен из личного архива художника и музейных фондов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «Родные просторы» Алексея Миронова пройдет с 27 ноября 2026 года до 17 января 2027 года в отделе художественных ремесел Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» в Сергиево-Посадском округе. Возрастная маркировка — 0+.

Экспозиция объединит около 80 живописных полотен из личного архива художника и фондов музея-заповедника. Пейзажи вдохновлены природой Абрамцева: на них изображены могучие дубы, излучина реки Вори, заснеженные поляны, силуэты берез и луговое разнотравье.

Российский живописец и график Алексей Миронов состоит в ассоциации подмосковных художников и Московском областном отделении Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Он работает в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета и композиции, уделяя особое внимание цвету и колориту. На пленэрах художник пишет природу и российские города, стремясь не копировать натуру, а соединять реализм с приемами экспрессионизма.

Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Абрамцево».

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