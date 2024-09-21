Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Джавуд Муромцев рассказал РИАМО про развитие новых территорий России, которые вошли в состав страны 21 сентября 2022 года.

Два года назад, 21 сентября 2022 года, президент России Владимир Путин поддержал решение о проведении референдумов по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Важно отметить, что на территориях наших исторических регионов референдумы прошли при высокой явке, несмотря на информационное давление со стороны Запада, угроз в совершении террористических актов и непосредственных атак на избирательные участки», - рассказал политолог.

По его словам, результаты референдумов как нельзя лучше показывают, что жителей новых регионов не получилось запугать разного рода провокациями, и свое право на самоопределение они отстояли во имя мира на собственной земле.

«Конечно, Киеву и его кураторам не понравились результаты волеизъявления, несмотря на то, что они были проведены в соответствии со всеми международно-правовыми нормами. Несмотря на все введенные после голосования санкции, позиция нашей страны по Новороссии остается неизменной. Наши заокеанские соседи уже не одно столетие не могут понять, что Россия остается верна принципу никогда не отворачиваться от тех, кто нуждается в ней», - заявил Муромцев.

Спустя два года можно сказать, что стратегическое решение президента России привело к позитивным изменениям в новых регионах.

«В этих субъектах активно строятся социальные учреждения, дороги, медцентры, которые снабжаются высокотехнологичным оборудованием, а в отношении граждан новых регионов действуют разные социальные и льготные программы, которые помогают им максимально легко интегрироваться в «большую Россию», - заключил эксперт.