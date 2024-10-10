Готовность Украины к прекращению огня вдоль линии фронта без признания потери территорий взамен на гарантии безопасности со стороны США и вхождение в Евросоюз — это очередная уловка, чтобы оттянуть время, подготовить новые силы, набрать бригады. Об этом сообщил РИАМО политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Ранее итальянское издание Corriere della Sera сообщало, что Украина готова к прекращению огня по нынешней линии боевого соприкосновения без признания новых границ, если Киев получит гарантии Запада на вступление в Евросоюз. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала сигналов от Киева, касающихся готовности к прекращению огня.

«Это очередная уловка, чтобы оттянуть время, подготовить новые силы, набрать бригады и так далее. Верить им нельзя. Очевидно, что они просто хотят подкопить сил и дальше сопротивляться. Это выглядит как бред и клоунада, в принципе тем, чем он (президент Украины Владимир Зеленский — ред.) и является — актер, который врет на каждом шагу», — сказал Михайлов.

Он добавил, что со стороны это выглядит так, будто перед окончательным поражением враг пытается еще качать свои условия: мол, мы готовы прекратить, мы проигрываем и мы прекратим, но вы дальше не действуйте.

«Я думаю, это никак не повлияет на ход боев, потому что сейчас российская армия, русские солдаты освобождают километр за километром, город за городом. На этом этапе останавливать все не будут, тем более по желанию нелегитимного президента и предателя своего народа Зеленского», — заключил политолог.