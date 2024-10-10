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Песков: Россия не получала сигналов о готовности Киева к прекращению огня

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала сигналов от Киева, касающихся готовности к прекращению огня, сообщает РИА Новости .

«Нет, не получала», — ответил пресс-секретарь главы государства журналистам на соответствующий вопрос.

Ранее итальянское издание Corriere della Sera сообщало, что Украина готова к прекращению огня по нынешней линии боевого соприкосновения без признания новых границ, если Киев получит гарантии Запада на вступление в Евросоюз.

При этом первым пунктом своего «плана победы» украинский президент Владимир Зеленский назвал приглашение страны в НАТО.